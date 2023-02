Olympique Marsiglia-Psg, Galtier avverte i giocatori: «Non lasciatevi andare a liti o brutti gesti» 

«Quando sono arrivato al Psg sapevo che ci sarebbero state le partite a Marsiglia, andremo due volte al Vélodrome in poco tempo. Ignoro completamente di essere nato a Marsiglia, di essere di Marsiglia, di aver giocato per l’OM. Sono un allenatore del Psg, so cosa rappresentano queste partite. Non è un classico round di 16. Ignoro tutto ciò. Ho fatto in modo di chiudere tutti gli arrivi che potevano esserci sul mio portatile per rimanere concentrato sulla partita e cercare la qualificazione».

Galtier ha dato notizie sugli infortunati.