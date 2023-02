Nulla è impossibile per questo Napoli (Gazzetta)

“L’esultanza di Osimhen, il modo in cui abbraccia i suoi compagni da leader ti fa pensare che per lui e questo gruppo nessuna impresa sia impossibile”

Nulla è impossibile, per questo Napoli. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, in un pezzo dedicato alla vittoria del Napoli sull’Eintracht Francoforte e a Osimhen.

“E se gli appassionati azzurri con abilità riescono a insinuarsi ovunque, anche Victor è diventato napoletano nel suo modo di giocare abile e sfrontato. Questa partita diventa la consacrazione per il ragazzo arrivato da Lagos che proprio qui in Germania aveva vissuto le prime delusioni calcistiche”.

Al Wolfsburg Osimhen non è esploso, anzi, in Germania lo hanno etichettato come un flop. Ma il Napoli ha creduto in lui, accaparrandoselo nell’estate 2020. Spalletti ha fatto il resto, rendendolo un centravanti “moderno e completo in tutti i movimenti”.

Quando Osimhen incontrò De Laurentiis a Capri per la prima volta, ricorda Nicita, il presidente gli disse: «Insieme vinceremo lo scudetto». Ma Osimhen gli rispose: «I want to win Champions». Bene, ora il Napoli è in corsa per entrambi.

“Beh, adesso sembra quasi che questo scudetto annunciato dal clamoroso +15 in campionato stia stretto a questo Napoli sfrontato e senza paura. E il sogno di vincere la Coppa dalle grandi orecchie di Osimhen non sembra utopia”.

Dopo l’errore dal dischetto di Kvara, Osimhen ha cancellato l’errore del compagno sfruttando l’assist di Lozano.

“La sua esultanza, il modo in cui Victor abbraccia i suoi compagni da leader ti fa pensare che per lui e questo gruppo nessuna impresa sia impossibile”.

“Attenti a quei due che bussano prepotentemente all’Europa. Nulla è impossibile per questo Napoli”.

