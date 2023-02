Neymar è il simbolo del naufragio del Psg

Dopo l’eliminazione in coppa col Marsiglia. L’Equipe: “Appena l’intensità sale, appena il ritmo sale, questa squadra non risponde più”

Il Psg senza Mbappé e con un Neymar a dir poco appannato viene sconfitto 2-1 dal Marsiglia in Coppa di Francia. L’Equipe e le Parisien ne parlano certificando la crisi della squadra di Galtier.

L’Equipe scrive:

“Questa sconfitta contro l’OM (1-2), che arriva dopo un inizio d’anno già difficile nella Ligue1 2023 (due sconfitte, un pareggio), la dice lunga sulle attuali difficoltà di Parigi. Fisicamente sopraffatti, tatticamente smarriti, privi di efficienza, cinque giorni prima del Bayern Monaco in Champions League, questi parigini non smettono mai di preoccupare.”

Gli unici a salvarsi dalla prestazione insufficiente della squadra sono Hakimi e Nuno Mendes, ma il resto della compagnia desta molta preoccupazione, soprattutto in vista della Champions.

“Appena l’intensità sale, appena il ritmo sale, questa squadra non risponde più. C’era solo da vedere nel primo tempo lo stato del centrocampo. Un naufragio. Il quartetto Verratti, Danilo, Ruiz, Vitinha ha sofferto tantissimo. Anche con la palla, questi quattro, di fronte alla marcatura individuale del Marsiglia, hanno incontrato grandi difficoltà.”

Verratti doveva riscattarsi dopo l’espulsione e Sergio Ramos, perno centrale della difesa, alla sua età ha più carisma che reattività. Troppo lento negli spazi aperti. Critiche anche per Galtier, colpevole di non trovare la soluzione tattica.

Ma il simbolo del “naufragio” è Neymar:

“Il brasiliano simboleggia perfettamente questo Psg in crisi di punti di riferimento e fiducia. È sull’orlo della frustrazione. Come se sentisse di non avere i mezzi fisici per esprimersi pienamente. Mercoledì sera non si è mai arreso, ha lottato ma ha sprecato tanto tecnicamente“.

Sullo stesso tono le Parisien:

“I parigini, privi ​​di Kylian Mbappé, hanno effettuato solo tre tiri in porta in tutta la partita, di cui solo uno nella ripresa. E di questi tre tentativi, due sono arrivati da un difensore, Sergio Ramos, che ha segnato poco prima dell’intervallo.“

ilnapolista © riproduzione riservata