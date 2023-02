Napoli, il Castellani di Empoli è un taboo: solo una vittoria dal ’48

Dal 1948 ad oggi il Napoli ha vinto solo una volta in casa dell’Empoli, nel 2017 grazie alla doppietta di Insigne e al sigillo finale di Mertens.

Spalletti questo pomeriggio si gioca un pezzettino di storia contro l’Empoli e il Castellani. A rivelare la curiosa statistica degli azzurri è il Corriere dello Sport che sottolinea come dal 1948 ad oggi il Napoli abbia vinto solo una volta in casa dell’Empoli.

Spalletti farà indossare gli occhiali da fabbro anche per evitare che i suoi guardino alle statistiche. L’ultima volta che il Napoli è uscito dal Castellani con i tre punti è stato il 19 marzo 2017 grazie alla doppietta di Insigne e al sigillo finale di Mertens.

Settant’anni di storia fra Empoli e Napoli che hanno visto i toscani spesso i toscani uscire vittoriosi dallo scontro. L’ultima débâcle ha visto gli azzurri soccombere per 3-2. Il Napoli era andato in vantaggio quella volta ma gli errori di Malcuit e Meret hanno permesso all’Empoli di conquistare la vittoria.

Altri precedenti raccontano di un Napoli che spesso ha incassato i colpi dei toscani, oggi allenati da Zanetti. Nel 2019 la sconfitta per 2-1 con Ancelotti in panchina. Andando ancora un po’ indietro nel tempo, fa ancora male pensare alla sconfitta per 4-2 nel 2015. Sulla panchina dell’Empoli c’era Sarri.

Spalletti contro la storia, contro il destino forse. Le probabili formazioni di Sky:

Secondo Sky, il tecnico toscano farà ruotare almeno tre giocatori. Torna titolare Mario Rui dopo due panchine consecutive. A centrocampo rifiata Zielinski: al suo posto Elmas dal primo minuto. In attacco ci sarà la solita staffetta Lozano-Politano. Dal messicano, che molto probabilmente subentrerà, ci si aspetta una continuità di rendimento che segua la scia tracciata in Champions, dove ha vinto il premio di migliore in campo nonostante la grande serata di Osimhen e Aguissa.

