Empoli-Napoli, probabili formazioni: ritorna Mario Rui, Elmas fa rifiatare Zielinski (Sky)

Il portoghese prenderà il posto di Olivera dopo due panchine consecutive. In attacco solita staffetta tra Lozano e Politano.

Il Napoli riprende il cammino in campionato da Empoli, dopo la convincente vittoria in Champions contro l’Eintracht. Gli azzurri giocheranno al Castellani contro l’Empoli, che lo scorso anno mise la parola “fine” all’inseguimento di Milan e Inter. La squadra di Spalletti quest’anno non arriva con una flebile speranza ma con una grande convinzione e un +15 sui nerazzurri secondi.

Secondo Sky, il tecnico toscano farà ruotare almeno tre giocatori. Torna titolare Mario Rui dopo due panchine consecutive. A centrocampo rifiata Zielinski: al suo posto Elmas dal primo minuto. In attacco ci sarà la solita staffetta Lozano-Politano. Dal messicano, che molto probabilmente subentrerà, ci si aspetta una continuità di rendimento che segua la scia tracciata in Champions, dove ha vinto il premio di migliore in campo nonostante la grande serata di Osimhen e Aguissa.

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Aguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Empoli 4-3-1-2: Vicario; Ebuehi,Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Satirano. All. Zanetti

L’Empoli si presenterà contro la capolista Napoli senza lo squalificato Bamdinelli e l’infortunato Cambiaghi. Due giocatori, che insieme al giovane Baldanzi, hanno dato una svolta alla stagione dei toscani. A centrocampo giocherà dal primo minuto l’ex Grassi, mentre in attacco spazio all’uruguaiano Satriano.

