Ne ha giocate 13 con la maglia della Spal e 86 con quella del Napoli. La prima fu il 28 gennaio 2018: Spal-Inter

“Cento di questi giorni, ripensandoci, non sono stati poi da buttar via: il primo, 28 gennaio del 2018, si giocava Spal-Inter, era pure quella una ventiduesima giornata, e di Meret si diceva già tutto il bene possibile”.

“È la centesima in serie A per Alex Meret, il custode del sogno, tredici con la Spal, 86 con il Napoli e una carriera che adesso ha preso una forma, gli appartiene per intero, può sentirla completamente sua, senza ombre, né dualismi nocivi dinnanzi ai cinquantamila annunciati per la gara con la Cremonese”.

Qualche giorno fa, intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Meret ha parlato dell’importanza del lavoro dei compagni nel facilitare il suo lavoro.

«La squadra mi aiuta tanto a non subire reti. Il lavoro dei compagni fa sì che io possa spesso subire pochissimi tiri. Con Kim parliamo in inglese, è arrivato da poco e capisce ancora poco l’italiano. Le cose principali comunque le capisce in italiano, non abbiamo molto di cui parlare, è un ragazzo speciale e si sta adattando benissimo».

Ha ricordato anche quali sono state, finora, le parate più difficili che si è trovato di fronte:

«Credo quella su Piatek a Salerno e quella su Giroud a Milano. Sono state entrambe difficili ma soprattutto importanti per vincere quelle partite».

