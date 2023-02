Miracolo del Milan: Sacchi arriva a celebrare Giroud stopper. E vuole più contropiede

Sulla Gazzetta: “Compattezza difensiva e ripartenze immediate, così il Milan ha ritrovato se stesso. E questo deve fare pure in Inghilterra”

La nottata rossonera è passata. L’1-0 al Tottenham è una panacea non una semplice andata degli ottavi di Champions. Il Milan ritrovato è il leit motiv sulla stampa italiana. E se dall’estero segnalano la compattezza “italiana” – insomma, un po’ di sano catenaccio – della squadra di Pioli, in tal senso tocca registrare la virata di Arrigo Sacchi. Non capita tutti i giorni di leggere un’intera intervista a Sacchi che elogia difesa&contropiede. Miracolo del Milan.

Sulla Gazzetta dello Sport Sacchi addirittura si spinge a elogiare Giroud stopper, dice che “è la dimostrazione che in campo c’era lo spirito giusto. Tutti si sono aiutati, tutti hanno dato l’anima e alla fine è arrivata vittoria”.

“In difesa sono stati bravissimi, sempre ben protetti dalla diga di centrocampo forda Tonali e Krunic e dal costante aiutato degli attaccanti. Mi è piaciuto l’atteggiamento generale della squadra che ha giocato con coraggio, pur consapevole che sta attraversando un momento piuttosto difficile. Ecco, se proprio devo trovare un difetto, dico che qualche volta bisognava cercare con più insistenza le ripartenze”.

Ovvero, gran difesa ma serve più contropiede: “Verticalizzare sempre e accorciare per favorire il pressing: questi sono i segreti che hanno fatto grande il Milan nella passata stagione e adesso bisogna ritrovare quei meccanismi”, dice Sacchi. “Compattezza difensiva e ripartenze immediate, ecco quello che mi aspetto che faccia il Milan in Inghilterra”.

