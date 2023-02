Messias: «Mi ha sorpreso che i tifosi ci abbiano sempre supportato, una cosa mai vista nel calcio»

A Milan Tv: «Il momento negativo non lo abbiamo capito nemmeno noi. Non c’erano problemi di spogliatoio, siamo un gruppo unito»

Il giocatore del Milan, Junior Messias, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv. Ha parlato del gol segnato contro il Monza.

“E’ stato un gol che è servito per ottenere la terza vittoria di fila. E’ stato importante anche non subire gol. Nelle ultime partite abbiamo difeso bene, abbiamo fatto un passo in avanti su questo. Ora dobbiamo mantenere la nostra umiltà e giocare come abbiamo sempre fatto”.

Messias ha parlato del difficile momento passato dal Milan. Momento da cui la squadra di Pioli sembra che stia venendo faticosamente fuori.

“Noi ci siamo sempre stati, abbiamo lavorato come sempre. E’ un periodo che nessuno di noi ha capito, fuori qualcuno parlava di problemi nello spogliatoio, ma non ci sono mai stati, siamo un gruppo unito. Purtroppo è capitato un periodo così. C’è una cosa che mi ha sorpreso, cioè i tifosi del Milan che ci hanno sempre supportato. E’ una cosa che nel calcio non ho mai visto, mi ha fatto davvero piacere. Non so se dalle altre parti i tifosi fanno così. Dobbiamo ringraziarli”.

Messias sulle prossime partite:

“Dobbiamo continuare a lavorare, ogni partita è importante. Le vittorie portano entusiasmo, ma dobbiamo stare attenti perché i momenti difficili arrivano senza che te ne accorgi. Dobbiamo lavorare e giocare il nostro calcio”.

Sulla sua nuova posizione in campo:

“Io mi sono sempre sacrificato per la squadra, per me è cambiato poco”.

Messias sulla partita contro l’Atalanta:

“E’ una partita difficile come tutte. Abbiamo avuto difficoltà anche con alcune piccole. L’Atalanta è forte, gioca bene, noi dobbiamo difenderci bene. Poi dobbiamo migliorare in tanti aspetti per tornare ad essere la squadra dell’anno scorso e dell’inizio di questa stagione”.

