Martinez: «Il comportamento ai rigori l’ho studiato con lo psicologo, anche la palla allontanata»

A L’Equipe: «Gli attaccanti esultano sempre, quando lo fa un portiere sembra strano. Mia moglie mi dice: “Quando giochi, non sembri tu”» »

Il portiere della Nazionale argentina, vincitore dell’ultima Coppa del Mondo, ‘Dibu’ Martinez si è lasciato andare in una lunga intervista a L’Equipe. Il portiere ha parlato dell’ultima Coppa del Mondo e di quanto accaduto contro la Francia. Di seguito le sue parole:

“Molte persone ti hanno scoperto durante la Coppa del Mondo. Da dove viene il soprannome ‘Dibu’?”

«Un amico mi ha chiamato “Dibu” quando sono entrato nel centro di allenamento dell’Independiente all’età di 12 anni, perché assomigliavo al personaggio di questa serie animata argentina, con i miei riflessi rossi nei capelli e le mie lentiggini. Per il resto, sono un ragazzo laborioso e appassionato, come tutti gli argentini. Una persona semplice, che dà tutto per la sua famiglia e gli amici. Sul campo mi trasformo. Mia moglie mi dice: “Quando giochi, non sei tu”. Si riferisce alla persona che porta i suoi figli a scuola, invita sempre gli amici a casa, partecipa ad azioni di beneficenza. Da quando ero bambino, una volta sul campo, penso solo a vincere. Non sono disonesto»

Arsène Wenger credeva molto in Martinez.

«Ha sempre detto che sarei diventato un titolare all’Arsenal, che mi stava preparando per questo. Aveva fiducia in me, mi ha sempre offerto rinnovi di contratto. Ho molto rispetto per l’uomo come per l’allenatore e mi piacerebbe davvero rivederlo, sapere che è orgoglioso di me».

La parata in finale su Kolo Muani:

«La palla ha assunto uno strano effetto dopo aver rimbalzato e ho sentito che poteva calciare al volo. Poi sono uscito “in diagonale”, lasciando volontariamente un po ‘ di spazio alla mia sinistra, sul primo palo. Come per suggerirgli: “Tira lì.” L’ho spinto a calciar lì. Poi, al momento del tiro, ho rilassato il braccio sinistro e la gamba sinistra per chiudere l’angolo. È qualcosa su cui stavo lavorando, ovviamente. Il fatto che mi sono allenato per anni con grandi attaccanti mi ha aiutato»

La pressione dei rigori piace a Martinez.

«Sì, sì. Il calcio è anche questo: competere, soffrire e, soprattutto, saper soffrire. Lì, abbiamo sofferto fino all’ultimo minuto, fino a quando Montiel ha messo il suo tiro in porta. E sono sempre pronto a farlo, sia per la mia famiglia che per i miei compagni, anche se significa bruciarmi le mani. Adoro quei momenti.».

Come ti sei preparato per i rigori?

Con lo staff, avevamo osservato come (Marcus) Thuram, (Olivier) Giroud, (Kylian) Mbappé, (Antoine) Griezmann, (Raphael) Varane stavano tirando… e, infine, tra questi, solo Mbappé ha calciato (primo, e ha segnato). Sul colpo (fermato) di (Kingsley) Coman, ho preso la mia decisione al momento. Non avevo mai visto (Aurélien) Tchouaméni calciare, ma ho avuto una buona intuizione, ho sentito la palla passare molto vicino alla mia mano. D’altra parte, avevo già visto (Randal) Kolo Muani tirare. È abituato a calciare con eleganza da un lato e lì ha chiuso gli occhi e ha tirato centrale… A parte questo, ho anche detto a Paulo Dybala (secondo tiratore) di tirare centrale, che non è la sua abitudine, e lui mi ha ascoltato.

Per te, pur di vincere in quei momenti va tutto bene, come ad esempio allontanare la palla dal rigorista (Tchouaméni) o sconcertarlo prima del suo tiro (Mbappé, Coman e Kolo Muani, che gli costeranno un cartellino giallo)?

«Sì, ne avevo parlato con il mio psicologo. Gli ho chiesto cosa succede nella testa del rigorista quando faccio questo genere di cose. Quando giochi una finale di Coppa del Mondo, in uno stadio con 90.000 persone, queste cose possono influenzarti. Dopo aver parato il tiro di Coman, sapevo che quello di Tchouaméni sarebbe stato decisivo, che avremmo potuto prendere un vantaggio decisivo. Ecco perché ho chiesto al pubblico di alzarsi, che ho gettato la palla di lato, in modo che camminasse un po’ di più. Tra il cerchio centrale e l’area di rigore, molte cose passano attraverso la testa del giocatore. Se lo faccio camminare un po’ di più, ha il tempo di pensare di più. Chissà, forse ha pensato al tiro in porta di Van Dijk che ho parato nei quarti».

Ti hanno criticato per aver ballato dopo l’errore di Mouani.

«Non l’avevo mai fatto in vita mia. È legato all’adrenalina della partita, alla sensazione che con questo secondo rigore sbagliato, non eravamo molto lontani dalla vittoria. Non avevo pianificato nulla, è venuto così. Alcuni potrebbero dire a se stessi: “Ah, che pagliaccio!”e potrebbero avere ragione. Ma, se si guarda da vicino, nella mia carriera ho festeggiato solo nei momenti decisivi con la Nazionale, in momenti particolari, non in ogni partita. Gli attaccanti possono festeggiare tutto il tempo e alcuni celebrano i loro obiettivi proprio sotto il naso del portiere. Tuttavia, noi, quando facciamo un gesto o una danza, colpisce. Perché?».

A Buenos Aires, durante i festeggiamenti, avevi in mano una bambola con la faccia di Mbappé.

«Ti racconto cos’è successo. La gente stava lanciando un sacco di bambole verso di noi lungo la strada, ne abbiamo ricevute un centinaio. In quel momento, una bambola con la faccia di Mbappé mi è caduta ai piedi, l’ho presa perché mi faceva ridere, l’ho abbracciata per due secondi e l’ho rispedita indietro, tutto qui. Come posso prendere in giro Mbappé? Mi ha fatto quattro gol. Quattro gol in finale… (Insiste.) Ho molto rispetto per Mbappé. E ti dirò una cosa: è il miglior giocatore francese che abbia mai visto».

ilnapolista © riproduzione riservata