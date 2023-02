Marino: «Volevo Spalletti al Napoli già nel 2009, poi lui scelse lo Zenit»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Non posso che parlarne bene, ci ho lavorato per 4 anni insieme. Sta facendo cose straordinarie, lo merita».

Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Marino ha raccontato che aveva provato a portare il tecnico a Napoli già nel 2009, prima che Spalletti scegliesse di occupare la panchina dello Zenit. Era subito dopo l’addio di Reja al Napoli.

«Di Spalletti non posso che parlare bene, ci ho lavorato per 4 anni insieme. Lo volevo al Napoli al ritorno in Serie A, dopo l’addio di Reja nel 2009, poi il mister scelse lo Zenit San Pietroburgo. Sta facendo cose straordinarie e il suo percorso dice che lo merita».

Marino ha anche parlato della possibilità di vedere Beto nel Napoli. Beto era stato accostato al mercato del club di De Laurentiis.

«Con le caratteristiche che ha potrebbe essere il dopo Osimhen, sarebbe un’operazione in stile Giuntoli».

