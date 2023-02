Ma il Napoli ha anche rischiato tanto, fortuna che Laurienté era solo (Gazzetta)

Le ombre della partita col Sassuolo. “Sospettiamo che Spalletti da oggi farà risaltare sulla lavagna anche le note meno convincenti”

Il Napoli ha vinto a Sassuolo, sta dominando il campionato. La Gazzetta sottolinea anche qualche distrazione che al Mapei Stadium poteva costare cara.

Sospettiamo però che Spalletti da oggi farà risaltare sulla lavagna anche le note meno convincenti. Intanto il Sassuolo è la squadra ideale, perché gioca e fa giocare affrontando allo stesso modo qualsiasi avversario: con tutto il bene possibile per il senso dello spettacolo, qualche accorgimento in più si poteva studiare. E poi perché in due o tre occasioni il Napoli ha rischiato tanto in ripartenza, quasi si fosse guardato un po’ allo specchio delle sue brame. Laurienté in velocità è stato un pericolo: fortuna per il Napoli che nessuno del Sassuolo andava alla stessa velocità di gambe e pensiero.

