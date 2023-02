Lorieri: «Se potrò dire di aver visto Osimhen oltre a Maradona? Maradona era Maradona…»

A Sky: «Al di là degli episodi che ci hanno condannati abbiamo messo in difficoltà il Napoli, abbiamo giocato con coraggio e a viso aperto».

Al termine della partita persa al Picco contro il Napoli per 3-0, ai microfoni di Sky Sport il vice di Gotti, Lorieri.

«La settimana è stata preparata con la presenza di Gotti, anche se non fisicamente, l’abbiamo preparata bene, sapevamo che squadra ci aspettava, conoscono tutti come gioca il Napoli, abbiamo cercato di interpretarla nel modo migliore, credo che la squadra lo abbia fatto. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, con coraggio e anche buone giocate tecniche, abbiamo messo in difficoltà il Napoli, ce la siamo giocata a viso aperto. Poi è chiaro che andare in vantaggio con il Napoli non è semplice, ma alla fine la partita penso che al di là degli episodi che ci hanno condannati, è stata fatta con la giusta determinazione Dispiace per il risultato ma dobbiamo prendere il positivo».

Trent’anni fa si diceva “ho visto Maradona”, lei potrà dire “ho visto Osimhen?”. Lorieri:

«Potrò dire anche quello ma penso che aver giocato nel periodo di Maradona e di tanti campioni è una cosa che sicuramente mi porto dietro come quelli della mia generazione, però il Napoli ha un giocatore importante che sta facendo cose straordinarie. Però Maradona era Maradona».

La squadra ha bisogno di Nzola?

«Sappiamo la sua importanza per la squadra, però non vogliamo parlare di quello che ci è mancato, almeno oggi, parliamo di quelli che c’erano compreso il nuovo acquisto Shomurodov che sarò sicuramente molto importante per noi. Ci preme far risaltare che cosa hanno fatto i giocatori oggi in campo».

Rispetto all’ottima produzione di gioco non ci sono stati tiri in porta, Meret non è stato impegnato. Lorieri:

«Non ci sono state occasioni, però abbiamo creato delle potenziali occasioni da gol e anche il Napoli prima del gol non ne aveva create di particolari, siamo stati comunque coraggiosi, abbiamo provato a concludere e mi sembra che sotto questo aspetto, al di là delle situazioni e dei gol, il Napoli non è che avesse creato tantissime occasioni».

