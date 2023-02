«L’Eintracht è caldo come l’olio per le patate fritte», in Germania si godono Glasner mai così gasato

Stampa tedesca stupita per la conferenza del tecnico prima del Napoli: “Mai detto cose così in carriera, sente l’eccezionalità della partita”

Oliver Glasner poteva trincerarsi dietro la solita retorica del pre-partita. Loro sono forti, dobbiamo dare il massimo eccetera eccetera. Invece ha dato una conferenza stampa che in Germania hanno notato per verve e buon umore. Non se l’aspettavano dall’allenatore dell’Eintracht che stasera affronta il Napoli.

La Faz sottolinea divertita che mai prima d’ora Glasner aveva detto una cosa come “la squadra è calda come l’olio per friggere le patate in padella”. Un approccio hot, scrivono in Germania, piuttosto inusuale. “Glasner non aveva mai detto niente del genere durante la sua carriera, e questo potrebbe sottolineare l’importanza di questa partita eccezionale”.

Glasner ha ovviamente fatto i complimenti al Napoli ma non si è nascosto: “Giochiamo per vincere. Il Napoli è una squadra molto forte e stabile, ma lo siamo anche noi. I miei ragazzi sono in ottima forma”.

L’atteggiamento è quello che conta, scrivono in Germania. E all’Eintracht sono carichi a pallettoni: “Ora vogliamo premiarci, e divertirci”.

Quando a Glasner hanno detto che il Napoli ha perso solo due volte quest’anno, lui ha rilanciato: “E noi vogliamo essere i terzi che li battono”. “Non vediamo pericoli dietro ogni porta ma opportunità”.

