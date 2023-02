L’agente di Karsdorp: «Lui e Mourinho si sono parlati. Rick non è un traditore»

Al De Telegraaph: «Vuole tornare a giocare per la Roma. Nello sport ad alto livello si può lavorare insieme anche se non si va d’accordo»

Nel corso della sua intervista al De Telegraaf, l’agente di Rick Karsdorp Johan Henkes prova a mettere a tacere tutte le voci riguardanti il calciatore, pronto a tornare in gruppo. Secondo la stampa della capitale il rientro potrebbe già avvenire nella prossima partita di Europa League contro il Salisburgo. Sarebbe la prima partita del terzino olandese dopo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Di seguito le parole dell’agente di Karsdorp:

«Hanno continuato a lavorare insieme professionalmente. Questo tipo di situazioni si verificano nello sport di alto livello, anche se le persone non vanno d’accordo. Abbiamo discusso di tutto in dettaglio di recente, anche Rick e l’allenatore si sono parlati più volte ed entrambi sono fiduciosi di poter finire bene la stagione. Non vuole giocare più per la Roma? Al contrario, non c’è nulla che desideri di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione della Roma. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club».

Comportamenti sbagliati? L’agente smentisce:

«Se così fosse, Rick non avrebbe più giocato per il club. Ci sono molti esempi di questo. Rick non è un traditore. Il club non vede Rick in questo modo, e lo stesso vale per lo staff e i suoi compagni di squadra. Vogliono solo un Rick Karsdorp in forma a disposizione della squadra».

