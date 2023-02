La Uefa aveva già scaricato Le Graet perché troppo vicino a Infantino (L’Equipe)

Ceferin rimprovera anche a Le Graët di non aver difeso gli interessi europei quando non si è opposto al progetto del Mondiale ogni due anni

La situazione legata alla vicenda di Noel Le Graet è diventato un caso politico non solo in Francia, ma anche tra Ceferin e Infantino. Secondo quanto rivela L’Equipe, il numero uno della federazione europea aveva già scaricato l’ex presidente della federazione francese anche per una questione calcistica legata alla politica del calcio: la vicinanza al presidente della Fifa Infantino. La presa di posizione da parte del capo del cacio europeo sarebbe avvenuta quando la Uefa si rifiutò di firmare la lettera che fu inviata a Diallo, presidente ad interim della FFF, dove la Fifa consigliava di aspettare l’esito dell’indagine in corso.

L’Equipe, inoltre, rivela che Ceferin sarebbe arrabbiato con Le Graet. Scrive:

“Il capo sloveno dell’istanza europea è infatti totalmente ostile al presidente della FFF, che ritiene troppo vicino a Infantino. Ceferin rimprovera in particolare a Le Graët di non aver difeso gli interessi europei quando si è detto «non contro» il progetto controverso e infine abbandonato di una Coppa del Mondo ogni due anni. Deplora anche la scarsa assiduità di Le Graët alle riunioni del Consiglio della Fifa dove siede come rappresentante della Uefa”.

Ceferin avrebbe accettato con grande favore l’avvicendamento con Diallo, ricevendolo a Nyon, accogliendo la sua candidatura alla presidenza della federazione francese. Nonostante la sfiducia Le Graet avrebbe provato lo stesso a ricandidarsi come rappresentante Uefa alla Fifa, senza avere alcuna risposta. Il prossimo candidato a tale carica è Fernando Gomes, presidente della federazione portoghese.

