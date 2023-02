Kvaratskhelia è il più giovane in Europa doppia cifra di gol e assist (CorSport)

È quarto alle spalle di Neymar, Messi e Kolo Muani (dell’Eintracht). Soltanto in cinque hanno realizzato una doppia doppia in stile basket

Che Kvaratskhelia sia da annoverare fra i più grandi d’Europa è ormai risaputo. Tutti parlano del fenomeno georgiano e molte se ne sono dette sulle sue statistiche, i suoi numeri e i suoi record.

Lo stesso fa ancora il Corriere dello Sport che, numeri alla mano, lo inserisce fra i primi 15 giocatori per “partecipazione ai gol”:

“Khvicha Kvaratskhelia è la stella più giovane dell’élite del calcio europeo a essere andato in doppia cifra di gol e assist: 10 gol e 12 assist finora in tutte le competizioni. […] Davanti a lui, in questa classifica che valuta esclusivamente i giocatori dei top campionati d’Europa, personaggi del calibro di Haaland (uno che a tratti sembra faccia storia a sé), Mbappé, Neymar, Messi, Salah, Lewandowski, Kane, Rushford, il diciannovenne Musiala e Kolo Muani. […] Nella lista che riguarda il valore complessivo, cioè la somma di gol e assist, Kvara occupa l’undicesimo posto, però se isoliamo quelli che hanno raggiunto la doppia cifra in entrambe le specialità è quarto alle spalle di Neymar, Messi e Kolo Muani.”

Un po’ troppi davanti alla Kvara, 10 per la precisione che rendono il georgiano, di conseguenza, l’undicesimo giocatore in Europa per partecipazione ai gol della propria squadra.

Tuttavia la statistica cambia se si prende in considerazione un altro aspetto:

“Kvaratskhelia ha giocato meno rispetto a tutti quelli che gli sono davanti. […] E ancora: tra gli alfieri dei club top d’Europa soltanto in cinque hanno realizzato una doppia doppia in stile basket, in questo caso la doppia cifra in fatto di gol e assist: lui, Messi Neymar, Kolo Muani e Gnabry. Khvicha, però, è il più giovane della compagnia ed è anche il più giovane tra i venti giocatori dei trone top – dei soli campionati – ad aver partecipato attivamente a più di 15 gol.”

Insomma il georgiano fa ben sperare i tifosi del Napoli, soprattutto dopo le parole di De Laurentiis. Non sarà Maradona, ma è un big d’Europa e gioca nel Napoli.

