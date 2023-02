Korbel:«Per l’Eintracht tutto è possibile dopo aver battuto il Barcellona»

A Ntv: «Nessuno dalla parte del Napoli dice: chi è il Francoforte? Li metteremo al tappeto! L’Eintracht ha lavorato sodo per raggiungere questa posizione»

Karl-Heinz Korbel, ex calciatore dell’Eintracht Francoforte, ha rilasciato un’intervista a Ntv dove ha parlato della sfida di questa sera contro il Napoli. Korbel ha parlato delle speranze della sua ex squadra soprattutto dopo che la scorsa stagione hanno eliminato il Barcellona dall’Europa League. Di seguito le parole di Korbel sull’Eintracht:

«Sarà una grande partita! Si sente qualcosa di elettrizzante in tutta Francoforte. C’è qualcosa nell’aria. I tifosi sono caldi, la squadra è calda, tutta la società non vede l’ora che arrivi la gara. Colpo come col Barça? Tutti lo sperano. Tutto è possibile per l’Eintracht. Mi aspetto una partita serrata. Nessuno dalla parte del Napoli dice: chi è il Francoforte? Li metteremo al tappeto! L’Eintracht ha lavorato sodo per raggiungere questa posizione, non solo l’anno scorso. Spero in un 1-0. Chi elimina il Barcellona può tenere testa anche contro il Napoli. Con tutto il rispetto per questa squadra di classe».

Korbel è un ex difensore della squadra tedesca dove ha giocato dal 1972 al 1991 collezionando oltre 600 presenze con la maglia tedesca. Inoltre ha allenato il Francoforte in ben 2 occasioni. La prima nel 1994 restando in carica per poche partite, poi fu richiamato nella stagione successiva dove concluse il campionato con il Francoforte. In quella stagione il club venne retrocesso nella Serie B tedesca.

