Napoli, Benitez: «Osimhen mi ricorda Torres»

Su Spalletti: «Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha detto: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così»

L’ex tecnico di Napoli e Inter, Rafael Benitez, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del momento del Napoli. L’ex tecnico ha fatto i complimenti al collega Spalletti e crede che in Champions League potranno fare un buon percorso. Di seguito le parole di Benitez sul Napoli:

A proposito di Italia, il Napoli cosa ha di speciale in questo momento?

«Spalletti è un allenatore con esperienza, vince e lo fa bene. In una città dove il calcio è molto sentito lo sta facendo benissimo. Gli ho detto che avrebbero vinto il campionato, lui mi ha detto: ‘No, non parliamone per scaramanzia’. Ma alla fine credo che andrà così. La Champions? La squadra è forte, hanno tanta fiducia, credo che possano fare un buon percorso. Non so dove potranno arrivare, ma hanno capacità, qualità e un allenatore con esperienza. Quindi credo possa arrivare fino in fondo».

Sky domanda al tecnico spagnolo anche delle nuove star di questo Napoli ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Secondo l’ex Napoli il bomber nigeriano gli ricorda Fernando Torres:

«Osimhen mi ricorda Torres. Un giocatore molto veloce e forte di testa. Ma quando parliamo del Napoli non è giusto parlare di un singolo calciatore, è un gran lavoro di squadra quello degli azzurri».

ilnapolista © riproduzione riservata