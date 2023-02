Il Times: «L’Uefa potrebbe fare causa ad Andrea Agnelli per danni»

Faceva parte dell’esecutivo ma non c’è immunità. L’Uefa potrebbe citarlo in giudizio per aver danneggiato l’Uefa con gli scandali Juve e Superlega

L’Uefa potrebbe fare causa per danni ad Andrea Agnelli. Lo scrive il Times, in un pezzo firmato Martyn Ziegler.

Secondo il quotidiano inglese “l’aspra frattura tra l’Uefa e l’ex presidente della Juventus potrebbe lasciare uno degli artefici della Superlega passibile di azioni legali da parte dell’organo di governo”. Perché Agnelli è stato membro del comitato esecutivo della Uefa e presidente della European Club Association all’epoca delle dichiarazioni finanziarie della Juventus ritenute fraudolente dalla giustizia ordinaria e sportiva, e anche del lancio e del rapido crollo della Superlega. Dopo le sue dimissioni nell’aprile 2021, l’Uefa ha sancito che non ci sarebbe stata immunità da alcuna azione legale per violazione del contratto che aveva sottoscritto.

“Se si ritiene che quello scandalo, o quello della Superlega – scrive il Times – abbia causato danni finanziari all’Uefa, l’organizzazione potrebbe essere in grado di citare in giudizio Agnelli, per violazione del contratto”.