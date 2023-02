Il Porto contro il Var: «Così la classifica del campionato è falsata»

Il comunicato del club: «Manca un’espulsione per un giocatore del Benfica e un rigore al Vizela, il VAR non è intervenuto»

Il Porto si sfoga con un comunicato durissimo all’indomani della sconfitta contro il Gil Vicente in campionato, gara terminata 1-2 con il Porto che ha concluso la partita in 9 uomini. La squadra di Conceicao, in seguito alla sconfitta, è scivolata a meno 8 dalla capolista Benfica. Il Porto, nel comunicato, attacca ferocemente il Var e i trattamenti, a sua detta, squilibrati di cui il Benfica usufruisce. Il club lusitano lamenta che il campionato sia falsato ed il Benfica stia approfittando dei parametri poco chiari del Var. Di seguito il comunicato del Porto sulla questione arbitri:

«Come falsare la classifica di un campionato? Le risposte possibili sono tante, ma poche saranno così chiare come gli episodi del 22esimo turno. Manca un’espulsione per un giocatore del Benfica e un rigore al Vizela, il Var non è intervenuto. Il giorno dopo è successo alla squadra che insegue. È un dato di fatto che in questa partita ci siano stati due interventi dell’arbitro video che hanno avuto un impatto diretto sul risultato negativo per il Porto. Ed è un dato di fatto che il giorno prima ci siano stati due non interventi dell’arbitro video che hanno avuto un impatto diretto su un risultato positivo per il Benfica. Così, la classifica del campionato è falsata».

