Il Liverpool è andato in pezzi. Difesa cenciosa e indegna, squadra fuori dal tempo (Guardian)

Il Real Madrid ha asfaltato il Liverpool 5-2 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ne scrive il Guardian . Le truppe imperiali di Ancelotti passeggiano su una squadra fuori dal tempo. Per gli uomini di Klopp “

“Il Liverpool è semplicemente andato in pezzi. La difesa era cenciosa e indegna. Il centrocampo è stato sconfitto”.

Non per tutta la partita, certo. Ci sono stati anche momenti di combattimento ad alta energia nel primo tempo. Forse Klopp si soffermerà su dettagli fini, momenti che sarebbero potuti andare diversamente, ma il Real Madrid è una squadra brillantemente spietata, con “un centrocampo superlativo e una velocità e coerenza suprema in attacco“. Vinícius e Benzema “hanno ripetutamente aperto enormi buchi nella difesa del Liverpool“.