Il Brasile punirà le squadre che commettono atti di razzismo con perdita di punti in campionato

Lo scrive Mundo Deportivo. Approvato ieri il nuovo statuto. Inoltre si è deciso di aumentare da cinque a sette il numero degli stranieri.

La Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) punirà le squadre che commettono atti di razzismo con la perdita di punti. I venti club di prima divisione hanno approvato ieri il nuovo statuto, che prevede la nuova misura. Lo scrive Mundo Deportivo. In un comunicato, la Cbf ha annunciato che “punirà rigorosamente i reati di razzismo” e ha sottolineato che è il primo al mondo che contempla già nel regolamento della competizione la possibilità di “punire sportivamente un club nei casi di razzismo“.

Il provvedimento approvato dai club di prima divisione sarà esteso alla Coppa del Brasile, torneo che riunisce quasi un centinaio di squadre di diverse categorie provenienti dai 27 stati del Paese e che prenderà il via il 22 febbraio.

Nel comunicato, il presidente della Federcalcio, Ednaldo Rodrigues, scrive:

«La lotta contro il razzismo va di fretta. Le misure sono state discusse per un secolo e non le abbiamo mai messe in pratica».

Oltre alla sanzione sportiva, “qualsiasi atto di razzismo o discriminazione” sarà notificato alla Procura e alla Polizia Civile “affinché il processo non muoia solo in ambito sportivo e i trasgressori siano puniti a norma di legge”.

Nel provvedimento che garantisce la perdita di punti per la squadra inadempiente sono contemplati anche gli atti commessi dai tifosi.

Inoltre, i venti club hanno deciso di aumentare da cinque a sette il numero di giocatori stranieri tesserati da ciascuna squadra. Il Consiglio ha approvato anche il calendario, che per la prima volta tiene conto delle date Fifa e si fermerà per le amichevoli della squadra.

ilnapolista © riproduzione riservata