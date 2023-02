Il Barcellona vuole introdurre sponsor sui pantaloncini

Questa strategia, mai utilizzata dal Barcellona fino ad ora, significherebbe un’iniezione importante nei ricavi dei club e in ottica Fair Play Finanziario della Liga

Il Barcellona continua a cercare nuove risorse con cui accrescere i propri ricavi nel tentativo di bilanciare la situazione finanziaria del club ed ha pensato di introdurre uno sponsor sui pantaloncini. Lo riporta il Mundo Deportivo in un suo recente articolo.

Questa strategia, mai utilizzata dal Barcellona fino ad ora, significherebbe un’iniezione importante nei ricavi dei club e in ottica Fair Play Finanziario della Liga, viste le regole ferree del campionato spagnolo. Non sarebbe una novità nella Liga dato che Maiorca e l’Espanyol, altra squadra di Barcellona, utilizzano già questa strategia

Il Barcellona ha ricevuto numerose offerte da brand per diventare main sponsor sulla maglia o sponsor di manica, spazio in precedenza occupato dalla turca Beko con alcuni sponsor che sono pronti ad apparire sui pantaloncini. L’area prescelta sarebbe quella sul retro dell’indumento, dal momento in cui sulla parte frontale compaiono lo stemma del club e il logo di Nike. Nel caso in cui il Barcellona riuscisse a rendere remunerativi anche i pantaloncini della divisa da gioco, l’incasso potrebbe superare i 5 milioni di euro.

Dopo aver chiuso con Spotify l’accordo per lo sponsor di maglia e per i naming rights del Camp Nou, ora il club lavora sulla sponsorizzazione della manica. Il marchio olandese Philips sarebbe pronto a investire e vorrebbe essere legato anche a Espai Barça.

