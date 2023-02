Hamraoui convocata nella nazionale francese a 15 mesi dalla sua brutale aggressione

È la prima volta dal novembre 2021. Diacre l’ha inserita nella lista per il Tournoi de France. La Diallo non c’è

La centrocampista del Psg Kheira Hamraoui, ex Barcellona, è stata convocata nella nazionale francese a distanza di 15 mesi dalla brutale aggressione che ha subito e per la quale è stata accusata la sua ex compagna di squadra Aminata Dallo. era assente dalle liste francesi da 15 mesi, da quando è stata aggredita nella sua auto da uomini incappucciati in un’aggressione per la quale è stata accusata la sua compagna di squadra Aminata Diallo.

Negli ultimi mesi la Hamraoui ha acquistato minutaggio nel Psg e l’allenatore Corine Diacre ha deciso di inserirla nella lista per la prossima pausa internazionale. Hamraoui ne approfitterà per convincere la Diacre e guadagnarsi un posto per il Mondiale della prossima estate.

Il 4 novembre 2021 Kheira Hamraoui è stata brutalmente aggredita da uomini incappucciati che l’hanno picchiata con una sbarra di ferro, provocandole contusioni e tagli su mani e gambe. Stava tornando da una cena con le sue compagne di squadra Aminata Diallo e Sakina Karchaoui. La polizia, dopo una lunga indagine, nel settembre dello scorso anno, ha messo la Diallo sotto custodia cautelare accusandola di “violenza aggravata” e “associazione a delinquere”. Dopo alcuni giorni di detenzione, è stata rilasciata sotto controllo giudiziario, in attesa del processo. Tutto questo ha fatto restare la Diallo senza squadra in estate, ma in inverno è stata acquistata dal Levante.

Diallo non è nella lista di Diacre per il Tournoi de France, l’amichevole che i francesi giocheranno questo mese.