Gullit esalta il Napoli: «È la favorita per la Champions, gioca il calcio che tutti vogliamo vedere»

Alla Gazzetta: «Quel Napoli dipendeva da Maradona, mentre questa è la squadra totale, che fa divertire per il calcio corale che esprime»

Gullit esalta il Napoli, lo fa in un’intervista alla Gazzetta.

Il Napoli invece non ha finora avuto problemi di nessun tipo: ha ipotecato lo scudetto, ha vinto il girone di Champions…

«In una trasmissione televisiva, ho detto che il Napoli è la favorita per vincere la Champions e non ho cambiato idea. La formazione di Spalletti gioca il calcio che tutti vogliamo vedere: veloce, rapido e verticale. Le inglesi sono forti, idem il Bayern e il Real in Europa è capace di imprese pazzesche come quelle della scorsa stagione, ma il Napoli è totalmente diverso dagli altri».

È più forte del Napoli di Maradona contro il quale lei ha vinto lo scudetto 1987-88 e perso quello del 1989-90?

«Quel Napoli dipendeva da Maradona, mentre questa è la squadra totale, che fa divertire per il calcio corale che esprime. Può conquistare il tricolore e arrivare lontano in Europa».

Ancelotti.

«Si vedeva che Carlo sarebbe diventato un grande allenatore. Era il mio compagno di stanza e quando parlava di calcio era molto serio. Ne capiva già allora… Al di là dell’aspetto tattico, la sua dote principale è il rapporto che crea con i giocatori: è questa la chiave dei suoi successi. Li tratta bene, li fa sentire a loro agio e così ognuno rende al massimo. E’ il mio… zio preferito (ride, ndr)».

ilnapolista © riproduzione riservata