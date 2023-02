Guardiola: «Stasera cenerò bene, guarderò il Napoli, che è sempre un piacere»

In conferenza: «La Champions è un torneo fantastico, che adoro. Non so dove arriveremo, il sogno è fare bene domani e andare ai quarti»

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Lipsia, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa. Guardiola ha annunciato l’assenza di De Bruyne e Laporte, entrambi malati.

“Non ci saranno De Bruyne e Laporte, sono malati e quindi out per domani. Bernardo Silva? Non sono così stupido da dire che è un terzino sinistro, ma difende bene e questo esperimento ci è riuscito anche altre volte in passato, con gente come Delph e Zinchenko”.

Guardiola sulla Champions, con un cenno al Napoli, che gioca tra poco contro l’Eintracth:

“È un torneo fantastico e che adoro. Non so fino a dove arriveremo, ma siamo qui. Già qualificarsi e passare i gironi è difficile, per questo il sogno è di far bene domani e di andare ai quarti. Se la mia carriera finisse domani sarei più che benedetto per quello che ho fatto a Barcellona, ​​al Bayern Monaco e qui, per fare quello che ho fatto in Europa in così poco tempo. Alla fine il destino è già scritto. Ho avuto la sensazione che, nonostante quello che abbiamo fatto per molti anni, qualunque cosa accada, io personalmente fallirò. Niente sarà abbastanza. Per questo mi diverto, dopo la conferenza stampa mangerò bene, guarderò Real Madrid-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere, e poi mi preparerò per la partita”.

