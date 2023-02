Gasperini: «Il Milan ha avuto una dimensione superiore. L’Atalanta è questa»

Il tecnico dopo il ko di San Siro: «Lookman? Non sappiamo se potrà ripetere quanto fatto all’andata come gol segnati, anche se lo speriamo».

L’Atalanta ha perso contro il Milan a San Siro 2-0. La squadra di Gasperini non ha mai tirato in porta. Un disastro totale, una cosa mai successa. Nel post partita, Gasperini ha parlato alla stampa ammettendo l’inferiorità dell’Atalanta rispetto al Milan.

«Nonostante il grande impegno da parte di tutti, il Milan andava più di noi, ha avuto una dimensione superiore. Stasera ha dato tutto, ma l’Atalanta è questa».

Gasperini ha proseguito parlando dell’aspetto tecnico:

«Soprattutto da quel punto di vista non abbiamo fatto quello che speravamo, in particolare in mezzo: potevamo ripartire meglio, poi siamo stati anche sfortunati prendendo gol al primo tiro e da lontano. Questa squadra poche volte ha fatto le sue cose migliori sul piano tecnico, almeno quest’anno. Ha altre caratteristiche, ha deciso certe partite con la velocità, la rapidità, cercando la profondità. Però stasera i difensori del Milan sono stati altrettanto veloci».

Gasperini ha parlato anche di Lookman, soprattutto dei suoi limiti.

«Non sappiamo se potrà ripetere quanto fatto all’andata come gol segnati, anche se lo speriamo».

Sul futuro:

«Dobbiamo prendere spunto da questa partita per la prossima, importante per mantenere il distacco dalle inseguitrici».

