Gasperini: «I numeri sono tutti a nostro favore»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Di seguito le parole di Gasperini:

«Arriviamo a questa gara dopo questa sconfitta col Lecce che ci ha dato fastidio, è stato un brutto stop. Dobbiamo giocare contro il Milan, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione».

Ha lavorato sui blackout? Giocare col Milan può essere un motivo in più per riscattarvi?

«Giocare contro i campioni d’Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare. I blackout? Se prendi gol dopo quattro minuti ce ne sono 86 per recuperare, non ci siamo riusciti ma se vai a vedere i numeri sono tutti a nostro favore».

Fuori casa avete fatto bene anche contro le big. Può essere un punto di partenza?

«Dobbiamo partire da questo, ma non solo contro quel tipo di squadre. Nel campionato c’è equilibrio, ti devi presentare sempre al meglio. In casa è vero che abbiamo un ruolino di marcia inferiore, è un po’ più difficile da spiegare. In casa col Milan, Napoli e Inter vincevamo, non è vero che prendiamo gol in contropiede».

Si va verso il tridente?

«Variamo tra questi due moduli, può essere così dall’inizio o a gara in corso. È tutto da valutare, abbiamo fatto buone partite e alcune in cui sembravamo essere in ritardo».

Cambia così tanto affrontare una squadra che ha cambiato tanto?

«Conosciamo bene le loro caratteristiche. Dobbiamo cercare di non dare spazio a giocatori veloci come Hernandez e Leao, ci sono tante componenti da sviluppare al meglio, ma anche noi possiamo avere delle qualità che possono dargli fastidio».

Palomino titolare domani?

«Non lo so, vedrai la formazione domani».

Le condizioni di Zapata?

«Ha ricominciato a correre, speriamo di recuperarlo la prossima settimana, faremo un test. Non so se recupererà per l’Udinese, ma sicuramente per la prossima settimana».

Kjaer?

«È un ragazzo molto positivo, ha fatto bene al Milan. Non so se domani giocherà».

La velocità Di Leao ed Hernandez può essere un fattore?

«Noi abbiamo delle qualità che possono dargli fastidio, vedremo domani in partita. Io sono molto curioso di vedere questo nuovo confronto con una big soprattutto per come riusciamo ad esprimerci».

