Finale Coppa di Lega scozzese, rissa fra i tifosi del Celtic e dei Rangers (Video)

I tifosi si sono scontrati nei pressi di Hampden Park, a Glasgow. La polizia: «Sono in corso indagini sugli episodi che hanno coinvolto numerosi tifosi»

Si è conclusa da poco la finale della Coppa di Lega scozzese fra Celtic e Rangers. Il derby scozzese in finale ha aumentato la tensione fra le tifoserie. L’Old Firm, così viene chiamato il derby, questa volta ha visto trionfare il Celtic per 2-1 con la doppietta di Furuhashi. La rivalità fra le due squadra ha radici storiche e stamane i tifosi dell’uno e dell’altro fronte lo hanno ricordato a suon di mazzate.

Congratulations to Celtic, who beat Rangers 2-1 to win the Scottish League Cup. Kyogo Furuhashi scored twice at Hampden Park.🍀🏆 pic.twitter.com/fxL9vNddSl — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 26, 2023

Ma al di là dei festeggiamenti, prima del fischio d’inizio della finale, i tifosi si sono scontrati all’esterno dello stadio scatenando un putiferio nei pressi di Hampden Park, a Glasgow.

Le immagini che circolano in rete mostrano folle di tifosi che si scontrano senza esclusioni di colpi:

26/02/2023 Scotland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿.

Rangers Union Bears (smaller mob) chase Celtic (Green Brigade) near the stadium before cup final today. Celtic run 🏃🏼‍♂️ pic.twitter.com/qPZBYJF0Bz — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 26, 2023

Nemmeno la polizia riesce a ristabilire l’ordine, almeno in un primo momento. Secondo il Mirror, quando la polizia si è attivata per disperdere la folla, ha ottenuto come risultato l’esatto opposto. Alla vista delle forze dell’ordine, i tifosi irrequieti si sono dileguati per poi riprendere gli scontri:

~100 Bhoys and Green Brigade (Celtic) turn up to Hampden while Union Bears (Rangers) are setting up tifo this morning. ~100 UB attack back and Celtic run, several injuries from Celtic, none from rangers. pic.twitter.com/0aPYA6nCm0 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 26, 2023

L’astio fra le tifoserie è cosa nota. Ogni volta che va in scena l’Old Firm, ovvero il derby scozzese fra Celtic e Rangers, si crea l’occasione per lo scontro fra i tifosi delle due squadre. Sempre dal Mirror arrivano le parole di un portavoce della polizia scozzese:

«Sono in corso indagini sugli episodi che hanno coinvolto un folto gruppo di tifosi fuori da Hampden Park intorno alle 9 di domenica 26 febbraio».

Al momento non ci sono notizie di danni gravi a cose o persone.

