Eintracht: i vigili del fuoco vietano coreografie contro il Napoli. Gli ultras: “Non ci faremo fermare dalle autorità”

Il divieto arriva dopo l'”inferno” che i tifosi hanno creato a seguito della vittoria dell’Europa League

C’è grande attesa per la gara di Champions di martedì sera tra l’Eintracht e il Napoli. Ma nonostante la grande festa agli ultras del Francoforte è stata vietata qualsiasi coreografia contro il Napoli, perché i vigili del fuoco non daranno il permesso. Il divieto è scattato a causa dei festeggiamenti per la vittoria dell’Europa League da parte dei tedeschi. In quell’occasione i tifosi accesero fumogeni, petardi e bengala tanto da colorare di rosso tutto il Deutsche Stadium, creando disordini e pericolo. Nemmeno l’importanza di un ottavo di Champions League ha fatto smuovere le autorità, come spiega la Bild.

I vigili del fuoco tramite un comunicato hanno fatto sapere che, come in occasione delle grandi partite di BundesLiga e nelle precedenti sfide di Champions League contro Tottenham, Marsiglia e Sporting, i tifosi potranno utilizzare solamente con bandiere e striscioni, senza l’uso di fumogeni e coriandoli.

La risposta da parte degli ultras dell’Eintracht, come scrive la Bild, sarebbe stata molto dura “Non ci faremo fermare dalle vessazioni delle autorità!”

