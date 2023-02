Osimhen si allena regolarmente. Il nigeriano sarà in campo con l’Eintracht

Nel report il Napoli scrive che il nigeriano ha svolto tutta la seduta regolarmente e che domani la squadra partirà per Francoforte

Nel report giornaliero dell’allenamento il Napoli comunica che Victor Osimhen si allenato regolarmente. Il nigeriano non avrebbe avuto nessun strascico dopo la sostituzione contro il Sassuolo. Pronto e arruolabile dal primo minuto per l’andata degli ottavi di Champions contro l’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Stadium.

Il report del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League. La squadra si è allenata sul campo 3 ed ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Osimhen ha svolto intera seduta con la squadra. Domani allenamento mattutino e di seguito partenza per Francoforte”.

