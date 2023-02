De Siervo: «Osimhen testimonia la capacità del Napoli di scovare e valorizzare grandi talenti»

L’Ad della Lega Calcio ha commentato il premio come miglior calciatore del mese di gennaio ricevuto dall’attaccante nigeriano

Victor Osimhen, ha ricevuto, dall’Ad della Lega Calcio De Siervo il premio come miglior calciatore del mese di gennaio. Nello scorso mese l’attaccante del Napoli si è contraddistinto con 5 reti nei 5 incontri del mese di gennaio. A tal proposito, l’ad della Lega Calcio De Siervo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito ecco le dichiarazioni di De Siervo sul premio dato ad Osimhen:

«Nel mese di gennaio Victor Osimhen si è confermato un autentico Top Player, uno dei più forti attaccanti di tutto il panorama internazionale. Con 5 gol in cinque gare il centravanti nigeriano ha consolidato il suo posto in cima alla classifica marcatori. Ed ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di leader in una squadra che non smette di stupire. Infatti è la terza volta in cinque mesi che un calciatore partenopeo viene premiato come migliore del mese. Tutto ciò testimonia la capacità del Napoli di scovare e valorizzare grandi talenti».

In virtù della collaborazione tra Ea Sports (casa produttrice del noto gioco di calcio Fifa) e la Serie A, Victor Osimhen ha ricevuto la sua carta speciale di giocatore del mese di gennaio, sbloccabbile attraverso delle sfide. Il nigeriano ha vinto il duello con gli altri candidati al premio come: Dybala della Roma, Lautaro Martinez dell’Inter, Lookman dell’Atalanta e Luis Alberto della Lazio. L’attaccante del Napoli ha una valutazione di 88.

