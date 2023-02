De Laurentiis, per lui cittadinanza onoraria a Napoli. E sta comprando villa a Posillipo

Scrive il Corrmezz: Adl sempre più napoletano. Una villa vicino alla casa di Maradona. Buono il rapporto col sindaco Manfredi

Aurelio De Laurentiis sempre più napoletano, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Sta per comprare una villa a Posillipo, e presto potrebbe avere la cittadinanza onoraria. Ecco cosa scrive il quotidiano.

Sembra, infatti, che il patron della squadra dei record allenata da Spalletti, stia per compiere l’ultimo passo della sua (completa) napoletanizzazione: prendere casa per la famiglia all’ombra del Vesuvio. Sulla collina di Posillipo, per la precisione. Non troppo distante da dove abitò Diego Armando Maradona, si dice. Una scelta importante, dopo anni, che significherebbe anche altro. Per esempio, confermerebbe la sua piena volontà di continuare a lavorare e investire nel progetto sportivo avviato nel 2004.

Infine il rapporto col sindaco.

Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis si sentono spessissimo al telefono. Il rapporto tra sindaco e presidente del Napoli è decisamente buono. E non è un caso se la delega per lo Stadio Maradona, che significa il dialogo con il Calcio Napoli, il primo cittadino ha voluto tenerla per sé. Saldamente per sé.

L’ventuale festa scudetto

Il Comune vorrebbe — calendario alla mano — pianificare insieme al club, ipotizzando una diretta televisiva con un maxischermo da fare in piazza Plebiscito e con un piano traffico ad hoc per quella giornata per permettere l’immancabile festa, quando sarà. Senza escludere che al patron azzurro, nato a Roma, dovrebbe essere riconosciuta — se lo vorrà — anche la cittadinanza onoraria di Napoli.

