Damascelli: Cherubini ci fa o ci è? Sembra un bambino che entra nel peggior bar di Caracas

Sul Giornale, Tony Damascelli commenta le nuove indiscrezioni sulle intercettazioni della Juventus pubblicate ieri dal Corriere della Sera. In particolare le frasi pronunciate da Cherubini durante un dialogo con il responsabile del ripartimento finanza della Juventus, Bertola. Damascelli si chiede se Cherubini ci fa o ci è. Sembra un bambino che entra in un bar malfamato, scrive.

“La domanda sorge spontanea, Cherubini ci fa o c’è davvero? Sembra un bambino dell’asilo che entra nel peggiore bar di Caracas, cioè la Juventus. È un innocente tra filibustieri, in dieci anni ha partecipato alla grande abbuffata ma si scopre che lui era vegano. Questa era la Juventus, questa la Juventus che oggi aspetta la Fiorentina, fornitrice di fior di calciatori sul profilo di alcuni (Chiesa), il candido Cherubini solleva dubbi a conferma che i nemici del club non sono i giudici ma i dipendenti. La squalifica del diesse lo toglie di mezzo ma il veleno è in circolo”.

Questi gli stralci pubblicati ieri dal Corriere della Sera:

Un luna park per i giocatori, visti gli stipendi, dallo sfogo di Federico Cherubini, in un’intercettazione con il manager dell’area finanza Stefano Bertola: «Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo».

E per questo accusa il predecessore, Fabio Paratici: «Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90».

«Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici».

