Con Osimhen, Giuntoli ha vinto la scommessa più grande della sua carriera (Gazzetta)

Il ds ha puntato tutto sul nigeriano in piena crisi Covid, riuscendo a convincere De Laurentiis. Oggi quell’operazione è il suo fiore all’occhiello

Sulla Gazzetta dello Sport, Maurizio Nicita scrive di Osimhen. O meglio, della bravura di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nel vincere una delle scommesse più importanti della sua carriera. Quando ha convinto De Laurentiis a spendere 50 milioni per l’attaccante nigeriano, infatti, eravamo in pieno Covid, un momento di incertezza massima, anche in termini economici, con gli incassi da botteghino ridotti a zero per le partite a porte chiuse. Eppure il ds del Napoli ci ha creduto, De Laurentiis pure. E oggi Osimhen vale almeno 120 milioni.

“I fatturati precipitano mentre i monte ingaggi sono lì, da scalare. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha anche deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti. Il futuro fa paura”.

Ma in questo contesto, Giuntoli e De Laurentiis hanno puntato su Osimhen.

“Il contesto è proprio questo quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli fa la scommessa più grande della sua

carriera. Una sorta di all-in al Texas-holdem, una giocata che la carriera te la può anche stroncare, se la scelta non porta ai risultati programmati. Giuntoli, che da tempo segue Victor Osimhen, decide di puntare tutto su di lui per il futuro del Napoli”.

Costo: oltre 50 milioni. Per sostenerlo occorrerebbero delle certezze che, al momento, non ci sono. Giuntoli convince De Laurentiis, che dà il suo ok.

“Oggi quella operazione è un fiore all’occhiello. L’all-in di Giuntoli è riuscito e dall’Inghilterra danno per certo che United e Chelsea sono pronti a investire oltre 120 milioni”.

