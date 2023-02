Canada: la nazionale femminile sciopera, ma dopo appena un giorno lo revoca

Nel comunicato: “Tale accordo, una volta concluso, sarà un accordo storico che porterà cambiamenti reali e pagherà equità in Canada Soccer”

Le giocatrici canadesi avevano iniziato uno sciopero, per la disparità di trattamento con i colleghi maschi, contro la federazione calcistica del Canada. La protesta però è durata appena un giorno perché le ragazze sarebbero state “minacciate” dai dirigenti definendolo illegale. Nel comunicato diramato dalla federazione nordamericana però si parla dell’inizio di una trattativa per portare ad uno storico accordo, dove si legge:

“Sabato, i rappresentanti del Canada Soccer hanno incontrato i rappresentanti della Canadian Soccer Players Association, il sindacato che rappresenta i giocatori della squadra nazionale femminile, a Orlando per un incontro di persona precedentemente programmato. L’incontro aveva due scopi: da un lato, rispondere specificamente alle richieste avanzate dalla CSPA giovedì sera di questa settimana; e dall’altro, continuare la contrattazione collettiva in cui le due parti sono impegnate da oltre un anno.

Canada Soccer ha ascoltato i giocatori della squadra nazionale femminile e si è impegnata in un percorso per affrontare ciascuna delle richieste avanzate dai giocatori. Ma Canada Soccer sa che non è sufficiente. C’è ancora lavoro da fare.

Canada Soccer si è impegnata a negoziare un accordo collettivo completo con entrambe le associazioni di giocatori delle squadre nazionali femminili e maschili. Tale accordo, una volta concluso, sarà un accordo storico che porterà cambiamenti reali e pagherà equità. È un obiettivo che vale la pena di raggiungere.

Canada Soccer ha anche visto i commenti del CSPA su ‘costringendo’ i giocatori a tornare al lavoro. Canada Soccer rispetta il diritto dei giocatori di organizzarsi. I giocatori, pur avendo intrapreso un’azione di lavoro, non erano e non sono in una posizione di sciopero legale ai sensi del diritto del lavoro dell’Ontario. Canada Soccer non era disposto a mettere a repentaglio il torneo SheBelieves Cup, la preparazione che avrebbe permesso la squadra nazionale femminile per la prossima Coppa del Mondo FIFA, né l’esperienza che avrebbe permesso innumerevoli fan che avevano indubbiamente viaggiato a Orlando per vedere i loro eroi della Nazionale. Canada Soccer ha quindi adottato le misure necessarie per garantire che tali giochi saranno giocati come previsto. Canada Soccer è rincuorato che i giocatori della squadra nazionale femminile giocheranno come si è impegnata”.

