Canada, il tampone nel naso di Hutchinson solletica l’ironia dei social

Raffica di tweet sul capitano del Canada che, nella gara contro la Croazia, ha utilizzato un tampone nasale per fermare un’epistassi

Atiba Hutchinson, capitano della Nazionale canadese, continua a far parlare di sé. Nella partita di esordio in questo Mondiale del Canada, il capitano aveva già fatto registrare un record essendo il più vecchio calciatore di movimento a partire titolare nella storia della Coppa del Mondo. Un record raggiunto in un’occasione storica per la sua Nazionale, ma anche in quella che è la sua 100ª con la maglia del Canada. Oltre a questo record il giocatore del Besiktas è anche il secondo giocatore più anziano di movimento dopo Roger Milla nel 1994.

39 – Atiba Hutchinson (39 years, 288 days) is the oldest outfield player in a World Cup game since Roger Milla in 1994 (42y, 39d) and the oldest starter ever at the #FIFAWorldCup. Endurance. pic.twitter.com/LCd1EgK7jK — OptaJohan (@OptaJohan) November 23, 2022

Nella gara contro la Croazia però, il capitano è tornato a fare notizia soprattuto sui social, dove i tifosi hanno prontamente notato il tampone che aveva inserito nel naso per fermare un’epistassi. Una scelta che ha scatenato le ironie dei tifosi hanno trovato simpatiche somiglianze

Atiba Hutchinson casualmente a jogar com um tampão no nariz. pic.twitter.com/RGmol7W7QI — B24 (@B24PT) November 27, 2022

