Calvo: «Sanzioni Uefa? Non abbiamo paura, non ci sono elementi che ci fanno preoccupare»

Il chief of football officer della Juventus, Francesco Calvo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della gara di Europa League contro il Nantes:

«Questa sera c’è lo stadio pieno, ma anche una tradizione di serate piene qua a Torino. Siamo felici di vedere che i tifosi siano vicini alla squadra. Per noi l’Europa League è un obiettivo, come in tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Sappiamo che quelle a eliminazione diretta sono complicate, perciò pensiamo partita per partita».

Guardare la classifica senza penalizzazione è una consuetudine anche della dirigenza?

«Assolutamente. Abbiamo il dovere di guardare due classifiche: quella sul campo, dove abbiamo conquistato 44 punti e saremmo secondi in classifica, ma anche quella dove abbiamo 29 punti e non dimenticarci che abbiamo delle partite da giocare per recuperare i punti che ci hanno ingiustamente tolto».

Nella volontà della dirigenza c’è la volontà di portare vicino alla squadra una figura che ha scritto la storia da calciatore con la Juventus?

«Pessotto è una bandiera della Juventus, per noi è una figura importante. Nel suo ruolo di dirigente bianconero è l’anello che collega la prima squadra alla Next Gen, per cui è una figura importante. Gianluca è molto presente con noi perché ci sono tanti giovani arrivati in prima squadra dalla Next Gen. Siamo una dirigenza nuova, siamo concentrati su questa stagione. Mi congratulo anche con la Next Gen per aver conquistato la finale di Coppa Italia».

Calvo ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Gli è stato chiesto se il club teme che quello che sta accadendo in Italia possa avere ripercussioni in Europa con nuove sanzioni.

«Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo Uefa. Al momento non abbiamo paura, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci fanno preoccupare anche perché deve concludersi prima il percorso della giustizia sportiva in Italia che è lontano dal concludersi».

Calvo su Pogba:

«La posizione della società è che Pogba è stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. E’ un giocatore che ha molto carisma tecnico e caratteriale. Sarà molto importante nel momento in cui rientra. Si sta allenando con entusiasmo e trascina anche i compagni. Noi lo aspettiamo con fiducia e sappiamo che con l’impegno che sta mettendo tornerà presto».

Su Allegri:

«Ci siamo già espressi su di lui. E’ centrale nel nostro progetto e in questo momento specifico il mister è il nostro punto di forza e una fortuna. Siamo assolutamente allineati con lui nella quotidianità e siamo molto ottimisti sul futuro e per questa sera».

