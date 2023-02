Barcellona, Lewandowski salta il Real Madrid per infortunio

Lewandowski, pezzo chiave nella squadra di Xavi, si unisce agli infortuni di Pedri e Dembélé al Barcellona , ​​che non rientreranno fino a metà marzo

Robert Lewandowski ha concluso la partita contro l’Almería con un’infortunio e sarà indisponibile per le prossime due settimane. Per questo motivo l’attaccante polacco salterà la classica di giovedì prossimo contro il Real Madrid, valido per l’andata delle semifinali di Copa del Rey.

Lewandowski, pezzo chiave nella squadra di Xavi, si unisce agli infortuni di Pedri e Dembélé al Barcellona , ​​che non rientreranno fino a metà marzo. È il primo infortunio per il polacco con la maglia del Barcellona e arriva nel tratto più importante della stagione, con in palio LaLiga e la Copa del Rey.

Nel corso di questo lunedì, Robert Lewandowski si sottoporrà a test per determinare l’entità dell’infortunio , anche se le prime previsioni di Relevo parlano di due settimane di stop, che gli farebbe saltare le partite contro Real Madrid, Valencia e Athletic Club. Potrebbe tornare il 19 marzo contro il Real Madrid, nella classica del campionato.

Poco dopo che Relevo ha dato la notizia di Lewandowski, il Barcellona ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava l’infortunio. “Il giocatore della prima squadra Robert Lewandowski ha un sovraccarico al bicipite femorale della coscia sinistra. È basso e la sua evoluzione segnerà la sua disponibilità. Il polacco, attuale capocannoniere del campionato, è il punto di riferimento offensivo per gli uomini di Xavi.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 El jugador del primer equipo Robert Lewandowski tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/5MdnF30B04 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 27, 2023

