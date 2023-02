Kim dona 70 mila euro ai bambini colpiti dal terremoto in Turchia e Siria

Il difensore del Napoli, che ha giocato in Turchia, ha deciso di fare la donazione all’Unicef

Kim Min Jae è sempre apparso come una persona umile dalle grandi proprietà umane. Il difensore del Napoli in questo frangente si è distinto, confermando le sensazioni che si hanno sul ragazzo. I giornali coreani rivelo che l’ex Fenerbahce ha donato all’Unicef 100 milioni di Won, circa 70 mila euro, ai bambini colpiti dal terremoto che ha devastato Turchia e Siria.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Come ha fatto sapere il Comitato coreano per l’Unicef, che ha diffuso la notizia, i fondi saranno interamente utilizzati per progetti di emergenza per i bambini colpiti dal terremoto. Un gesto nobile, non da tutti, che conferma la grande umanità di Kim. Un difensore che è arrivato a Napoli con grande umiltà e che sin da subito è riuscito a farsi apprezzare in campo e fuori”.

Kim è ancora legato alla Turchia dopo il recente passato al Fenerbahce. Quello del coreano non è un gesto isolato; infatti, nei giorni scorsi anche Zaniolo, neo acquisto del Galatasaray di Mertens, ha partecipato alla campagna di raccolta fondi per aiutare la popolazione turca donando 20 mila euro.

