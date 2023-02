Abodi: «È arrivato il momento di abolire il vincolo sportivo»

Nel discorso alla Camera: «Credo che il sistema abbia avuto tutto il tempo di autoriformarsi se avesse avuto la capacità di proporre qualcosa»

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto oggi in audizione nelle commissioni Lavoro e Cultura alla Camera per parlare del vincolo sportivo. Di seguito le parole del ministro Abodi riportate da Calcio e Finanza:

«Ricevo ancora oggi richieste per procrastinare ulteriormente i termini per l’abolizione del vincolo sportivo. Credo che il sistema abbia avuto tutto il tempo di autoriformarsi se avesse avuto la capacità di proporre qualcosa. E quando un sistema non si autoregolamenta e non si autoriforma è doveroso e opportuno che il legislatore faccia la sua parte».

Sui premi di formazione che andrebbero a “risarcire” le società che vedrebbero scomparire il vincolo:

«Mi auguro che gli organismi sportivi, e il Coni in ultima istanza, sappiano regolamentare la struttura dei premi di formazione proprio per non indebolire il tessuto connettivo sportivo delle società di base che su quel segmento basano una parte delle loro economie che al momento non è sostituibile con altre voci».

Conclude l’intervento Abodi sul vincolo sportivo:

«Ritengo che la proroga al primo luglio 2024 sia assolutamente un tempo non estendibile ulteriormente . Solo in mancanza di un’attuazione, anche attraverso forme che portano fino al commissariamento ad acta, riterremo opportuno intervenire in prima persona perché nessuno possa vedere non riconosciuto il proprio diritto rispetto agli investimenti fatti sulla formazione».

