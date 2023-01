Veretout: «All’arrivo in Italia mi ha sorpreso vedere le squadre che costruivano da dietro»

A Le Parisien: «Facevamo allenamenti solo su questo. Si lavorava tanto coi video. Tre giorni prima di una partita analizzavamo in palestra la squadra avversaria»

Arrivato al Marsiglia il 5 agosto, Jordan Veretout ha avuto un inizio difficile prima di ambientarsi e diventare un titolare inamovibile. Il centrocampista dei francesi è un elemento chiave nel sistema di Igor Tudor. Si racconta in un’intervista a Le Parisien:

Come hai vissuto questa Coppa del Mondo? Veretout:

«Eccezionale! È stata un’avventura incredibile anche se purtroppo è finita male. Nell’arco di un mese e mezzo si sono svolti momenti eccezionali come le notti della vittoria, i postumi di una partita in cui i sostituti si sintonizzano, i momenti di relax con i compagni di squadra la sera. Questo è un gruppo che ha avuto una grande avventura. Abbiamo reso felici molti francesi. Avremmo voluto che finisse meglio, si giocava ai rigori: inevitabilmente, fa male».

Veretout non è stato un protagonista dei Mondiali con la Francia, ma a lui sta bene così:

«Sei nella squadra francese e stai gareggiando per una Coppa del Mondo in Qatar con una generazione d’oro: ti diverti! È stata un’avventura incredibile anche se mi sarebbe piaciuto alzare la Coppa».

La situazione con la Roma:

«Vengo da una pre-stagione con la Roma dove, nella mia testa, stavo già pensando di andarmene. Ero già in contatto con il Marsiglia, ma non si sa mai come va in una finestra di trasferimento. Arrivo a Marsiglia non fisicamente pronto. Mi ci è voluto del tempo per prendere il ritmo. Un mese prima della Coppa del Mondo, sono davvero andato a dieta e, oggi, sto bene fisicamente e mentalmente bene. Poi, in questi momenti, hai più fiducia in te stesso: provo cose che forse non avrei provato tre mesi fa. Questo è un successo per me, un bene per la squadra, rimane il più importante».

Le sue cinque stagioni in Italia:

«Il calcio si è evoluto. Abbiamo un allenatore che ha allenato in Italia, fa un sacco di lavoro video. Ma in Francia, si è sviluppato. In Italia, tre giorni prima di una partita, eravamo in palestra ad analizzare la squadra avversaria. L’avevo sempre fatto, ma era davvero accentuato lì. Oggi, c’è il video in tutti i club. Quando sono arrivato in Italia, sono rimasto sorpreso nel vedere le squadre che uscivano da dietro. Facevamo allenamenti su questo. Ho fatto molti progressi su questo».

Ti ha aiutato ad adattarti al metodo Tudor?

«Lo conoscevo già perché l’avevo affrontato quando allenava l’Hellas Verona. Quando abbiamo giocato in questa squadra, Paulo Fonseca (ex allenatore della Roma) ha cambiato il nostro modo di giocare perché il gioco di Igor era diverso. La sua squadra ha premuto molto, è stata abile nella marcatura individuale e si è proiettata in avanti mantenendo questo equilibrio. Ha prodotto un bel calcio e ha infastidito molte formazioni. Me lo aspettavo quando sono arrivato qui».

Gli obbiettivi di Veretout al Marsiglia:

«Ho obiettivi personali che tengo per me. Dopo di che, collettivamente, riportare un trofeo a Marsiglia sarebbe eccezionale. I tifosi lo meritano quanto noi. Sarebbe bello vincere un trofeo qui. Personalmente, voglio mantenere il mio slancio, segnare e fare gol, dare sempre piacere».