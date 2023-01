Uruguay-Ghana, la Fifa squalifica per quattro giornate Gimenez e per una Cavani

Squalificati anche Muslera e Godin, per quattro e una giornata, da scontare con la Nazionale senza ripercussioni sui club. Avevano accerchiato l’arbitro Siebert

La Fifa comunica la decisione in merito all’accerchiamento dell’arbitro Siebert da parte dei giocatori dell’Uruguay, dopo l’eliminazione ai gironi del Mondiale in Qatar. Sono state inflitte quattro giornate a Gimenez e Muslera e una a Cavani e Godin. La paura era che le squalifiche potessero essere scontate nei rispettivi campionati, in tal caso rivela Marca:

“Nonostante la Fifa sia stata dura con Josema, la realtà è che l’Atlético ha tirato un sospiro di sollievo nel vedere che la sanzione non lo colpirà a livello di club . Il centrale potrà giocare normalmente per il resto della stagione per i rojiblancos ma non con un Uruguay di cui è uno dei grandi leader. Al Metropolitan, in ogni caso, hanno avuto il precedente di Trippier e la sua sanzione che lo ha tenuto due mesi senza giocare con la rojiblanca. Non si fidavano che la Fifa non avrebbe fatto di tutto per il numero 2 ed è per questo che ora mostrano la loro tranquillità dopo aver appreso che influenzerà solo i loro appuntamenti con l’Uruguay”.

I giocatori saranno quindi squalificati solamente per le partite della Nazionale uruguaiana. Oltre la squalifica c’è anche la multa, dove si legge:

“A José María Giménez: quattro giornate di squalifica, servizio alla comunità attraverso il calcio e una multa di CHF 20’000.

A Fernando Muslera: quattro giornate di sospensione, servizio alla comunità attraverso il calcio e una multa di CHF 20’000.

A Edinson Cavani: squalifica per una partita, servizio alla comunità attraverso il calcio e una multa di CHF 15’000.

A Diego Godín: una partita di squalifica, servizio alla comunità attraverso il calcio e una multa di CHF 15’000

Le squalifiche per le partite saranno soddisfatte nelle prossime partite ufficiali della nazionale della Federcalcio uruguaiana.

Le decisioni della Commissione Disciplinare della Fifa sono state notificate oggi alle parti interessate”.