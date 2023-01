A Dazn: «Il mio difensore ha toccato la palla, non era rigore. Poi c’era un rigore clamoroso per noi non fischiato. Queste ingiustizie ci penalizzano».

Thiago Motta: «C’era un rigore per noi. Iniziamo l’anno nuovo con le solite abitudini»

Dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn. Il tecnico del Bologna si è soffermato sull’arbitraggio, a sua detta non equo. Il rigore concesso alla Roma, per lui, è inesistente, mentre ce n’era uno non fischiato per il Bologna. Motta ha attaccato l’arbitro: si inizia l’anno riprendendo le vecchie abitudini, ha detto. Ed ha aggiunto che questo tipo di decisioni sbagliate condizionano gli esiti delle partite, restano scolpite nei risultati. Il tecnico ha dichiarato di comprendere la frustrazione dei suoi giocatori.

Queste le parole di Thiago Motta:

«Credo che abbiamo fatto una buona partita, c’è qualcosa da migliorare. Abbiamo perso una partita difficile da digerire. Dobbiamo prenderla con calma. Ci sono stati due episodi che non so come descrivere. Conosciamo la situazione, iniziamo l‘anno nuovo con le stesse abitudini. Il mio difensore ha toccato la palla, non era rigore. Poi c’era un rigore clamoroso per noi non fischiato. Dobbiamo fare molta attenzione su questi episodi, dobbiamo cambiare. Queste ingiustizie che si fanno in partita alla fine rimangono… Capisco frustrazione dei miei ragazzi».

Thiago Motta ha contestato il rigore su Dybala, aggiungendo che manca un rigore per il Bologna, appunto.

«Non è la stessa misura. Dice che il mio giocatore è andato a cercare il giocatore della Roma, non è vero, è il contrario. Però non l’ho visto solo io, ma tutti. Detto questo rimango soddisfatto dello spirito del mio gruppo».