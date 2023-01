Karsdorp sempre più lontano dalla Roma: contro il Bologna va in tribuna (Gazzetta)

Mourinho invece segue la partita in tv in uno stanzino-bunker nel cuore dell’Olimpico. Dopo il match nessun membro dello staff tecnico parlerà, solo i giocatori

Continua la situazione da separato in casa tra Rick Karsdorp e la Roma. L’olandese dopo essere stato accusato da Mourinho nell’ultima giornata di Serie A oggi siede in tribuna con gli infortunati Belotti, Wijnaldum e Darboe e al neo acquisto Solbakken, come rivela La Gazzetta.

Karsdorp è sul mercato, come aveva dichiarato Tiago Pinto, e dopo l’esclusione di oggi sembra sempre più lontano dal club. Promosso, almeno per ora, a titolare, il turco Celik. Situazione tutta da sbrogliare visto che l’olandese ha fatto causa alla Roma per il trattamento ricevuto.

Altra curiosità che rivela la Gazzetta è quella legata a José Muorinho. Il tecnico portoghese non è presente in tribuna ma sta seguendo la partita in tv in uno stanzino-bunker nel cuore dell’Olimpico. Lo Special one non può sedere in panchina per le due giornate di squalifica prese nella partita contro il Torino. La società rende noto che nessuno dello staff tecnico parlerà dopo la partita casalinga contro il Bologna, ma saranno messi a disposizione i giocatori per commentare la partita.