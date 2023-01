Spalletti rischia troppo, il Napoli 2 è un’altra cosa (CorSport)

“Tanti cambi alla fine ti modificano la natura, te la alterano, ti sottraggono qualcosa e forse parecchio, quasi tutto”

Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia. Ha perso contro la Cremonese ai rigori. Il Corriere dello Sport scrive che “Spalletti rischia troppo”. Il tecnico ha mandato in campo una squadra rivoluzionata: dieci cambi su undici, rispetto alla partita con la Juventus di tre giorni fa. E ci si è messa anche la sfortuna, con un’occasione clamorosa

sbagliata dal Cholito. Nel suo commento alla partita il quotidiano sportivo chiama in causa anche la maglietta dedicata a San Valentino, indossata ieri dai calciatori del Napoli, una maglietta con un bacio stampato sopra, “come se si fosse dentro un Whatsapp”.

Il Corriere dello Sport scrive:

“La Coppa Italia non c’è più. Sarà dipeso dalle magliette biancorosse con bacio stampato come se si fosse dentro un whatsapp, oppure no, forse bastava leggere quel “messaggio” inviato da Spalletti al proprio macrocosmo cambiandone dieci (10) dopo il 5-1 alla Juventus: e ora, a voi. Il Napoli-2 è un’altra cosa, con la Roma giocherà la Cremonese, e a Spalletti va di traverso Ballardini, debuttante sulla panchina, ma pure un’idea di calcio ormai

dimenticata: via il tridente e con Ndombele e Gaetano (ma anche gli altri), avanti di 4-2-3-1 soffocato, mandato giù ruminando, soffrendo, sbagliando, sprecando e ripensando che così tanti cambi alla fine ti modificano la natura, te la alterano, ti sottraggono qualcosa e forse parecchio, quasi tutto”.

A proposito della maglia indossata ieri dal Napoli: le magliette dei calciatori azzurri saranno messe all’asta su MatchWornShirt fino al 28 gennaio alle 15.30. Il ricavato dell’operazione sarà interamente devoluto in beneficenza a supporto di tre Onlus operanti sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità.