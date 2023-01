Il Milan ha buttato via una partita che vinceva 2-0. Pioli ha come attenuante ai cambi sbagliati il fatto che in panchina non ha rinforzi adeguati

Sembrava che De Ketelaere fosse un campione, invece è una tristezza di giocatore (Gazzetta)

Sulla Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza commenta il pareggio del Milan contro la Roma, maturato quando la squadra di Pioli stava vincendo 2-0. Uno spreco inconcepibile da parte di una squadra che aspira allo scudetto. Uno spreco condizionato in gran parte da ricambi in panchina non all’altezza dei titolari.

“Sabato a Monza si è buttata via l’Inter, ieri a San Siro ha fatto beneficenza il Milan con colpe ancora più gravi, perché la squadra di Stefano Pioli si è fatta rimontare due gol da una Roma che fino a dieci minuti dalla fine giaceva in catalessi. Il Milan ha pagato gli errori di Pioli nelle sostituzioni, ma l’allenatore ha le sue giustificazioni, in panchina non gode di cambi all’altezza dei titolari, e in parte il discorso vale per lo stesso Inzaghi all’Inter”.

La Gazzetta fa i nomi. Il giudizio più impietoso è quello su De Ketelaere.

“Tra Bennacer e Vranckx, la variazione che più ha inciso per come ha abbassato il baricentro del Milan, al di là del fatto che il 2-0 sia arrivato con il neoentrato in campo, scorre un abisso. E non sappiamo quanto senso abbia rimarcare una volta di più l’ininfluenza di De Ketelaere, grande delusione del mercato estivo: sembrava che fosse un campione, ma oggi è una tristezza di giocatore, come hanno confermato i suoi 12 minuti finali, recupero incluso. Urgono acquisti di livello, non bastano i ragazzi di belle speranze, servono giocatori compiuti tipo Matic, che ha cambiato pelle alla Roma con la presenza e l’esperienza”.

Il pareggio del Milan ha agevolato Napoli e Juventus, che venerdì si scontreranno al Maradona. La Gazzetta spera in un pari. Ma sottolinea la gravità della rimonta subita dal Milan.

“Nulla è deciso, se venerdì al Maradona uscisse un pari tra Napoli e Juve e se il Milan sabato battesse il Lecce, le distanze con la cima si accorcerebbero, ma il 2-2 di ieri a San Siro è grave, non si sprecano così le gare se si vogliono (ri)vincere gli scudetti”.

“Non si butta via così un 2-0”.