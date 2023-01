Scommesse, sospesa la quota sulla retrocessione della Juve per paura di nuove penalizzazioni

Troppo alto il rischio di nuove penalizzazioni dopo i 15 punti in meno in classifica. Eliminata la quota Juve dalle possibili retrocessioni

Dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica, le agenzie di scommesse chiudono alla possibilità di giocare sulla retrocessione della Juve: sospesa la quota. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il motivo è l’incertezza della giustizia sportiva. Arriveranno nuove penalizzazioni per le manovre stipendi? Non si sa, ci si può aspettare di tutto, e allora le agenzie hanno eliminato la quota Juve dalle possibili retrocessioni. Oggi uno scommettitore può puntare sulla retrocessione di una qualsiasi delle altre 19 squadre della Serie A, ma non su quella della Juve.

La Gazzetta scrive:

“I bookies – che non lasciano mai nulla al caso – per cautela hanno sospeso la quota sulla retrocessione della Juve “per paura” che arrivino nuove penalizzazioni tali da modificare sensibilmente il valore della puntata o, addirittura, una sanzione più grave (per esempio la retrocessione diretta)”.

La rosea chiarisce che se mai qualcuno avesse già puntato sulla retrocessione della Juve in Serie B, la puntata sarebbe da considerare valida.

“La decisione di “bloccare” le giocate sulla retrocessione dei bianconeri va proprio in questo senso: le case di scommesse non vogliono trovarsi nella situazione di dover pagare molti soldi per una quota su cui oggi regna sovrana un’incertezza non dovuta ai risultati sul campo, ma alle questioni giudiziarie”.