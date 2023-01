Psg, Zaire-Emery diventa il giocatore più giovane di sempre ad esordire con i parigini

Zaire-Emery ha già collezionato 7 presenze in questa stagione con la maglia del PSG e aveva già battuto il record di giovane debuttante, superando El Chadaille Bitshiabu.

Nella partita di ieri contro il Chateauroux, Zaire-Emery a 16 anni, 9 mesi e 29 giorni, è diventato il giocatore più giovane ad aver debuttato in un incontro ufficiale con il Psg. Il centrocampista ha battuto il record detenuto dall’ex centrale francese Sakho.

Dopo aver battuto quello di esordiente lo scorso 6 agosto 2022, con l’ingresso al minuto 82 della sfida tra Clermont e PSG, questa volta il classe 2006 ha scritto un’altra pagina di storia del club parigino.

Zaire-Emery è da ieri, infatti, il giocatore più giovane con la maglia del Paris Saint-Germain ad aver debuttato da titolare. Il centrocampista classe 2006 ha giocato dall’inizio la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa di Francia e vinta dai ragazzi di Galtier col risultato di 3-1.

🆕 À 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter une rencontre officielle avec le Paris Saint-Germain, devançant le précédent record de Mamadou Sakho (17 ans et 1 jour). ❤️💙 🏆 #LBCPSG I #CoupeDeFrance pic.twitter.com/1cHgkOWcEI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2023

Schierato dall’inizio, Warren Zaire-Emery ha superato con la prima tra i titolare a 16 anni, 9 mesi e 29 giorni Mamadou Sakho (17 anni e 1 giorno) e Adil Aouchiche (17 anni, 1 mese e 15 giorni).

Galtier crede molto in lui e nel suo talento e continua a dimostrarlo con l’inserimento in prima squadra. Zaire-Emery ha già collezionato 7 presenze in questa stagione con la maglia del PSG e, aveva già battuto il record di giovane debuttante, superando il suo attuale compagno di squadra El Chadaille Bitshiabu (16 anni, 7 mesi e 3 giorni) e l’ex Juve e ora calciatore del Bayern Monaco Kingsley Coman (16 anni, 8 mesi e 4 giorni).

Per il centrocampista ci sono già gli occhi puntati di mezza Europa ed è destinato ad avere un futuro radioso se dovesse continuare così.