Navas gioca al posto di Donnarumma. Ma il Psg vuole sbarazzarsene

Il costaricano fu ad un passo dal Napoli. Adesso è difficile trovargli una destinazione a causa del lauto ingaggio

La storia di Keylor Navas con il Psg potrebbe concludersi in questa sessione di mercato. Stando a quando riporta l’Equipe il costaricano sarebbe chiuso da Donnarumma e può essere al massimo titolare in Coppa di Francia contro il National per i trentaduesimi di finale. L’ex Real Madrid è in attesa di disposizioni sul futuro ma non sarebbe più di disposto ad accettare il ruolo di secondo.

Navas sembrava a un passo dal Napoli alla fine del mercato estivo, ma l’affare sfumò per la buona uscita che chiedeva il portiere. Mai divergenza è stata tanto gradita al Napoli: con l’affare sfumato si è puntato definitivamente su Meret che ha visto la sua esplosione senza secondi “scomodi”. L’ex Udinese era a un passo dallo Spezia, per far spazio all’ex Real.

Il 36enne costaricano ora sarebbe sul piede di partenza anche perché il Psg vuole alleggerire il monte ingaggi a causa del Fair Play finanziario. Anche Galtier ha preso posizione, sottolinea l’Equipe, confermando sempre la fiducia a portiere della Nazionale nonostante qualche uscita a vuoto. La destinazione per Navas potrebbe essere comunque l’Italia, destinazione che apprezza dopo l’accostamento alla Serie A la scorsa estate, rivela il giornale francese, ma non è da escludere la Premier League. Al momento però l’ostacolo maggiore per la cessione sono gli scarsi interessamenti, anche a causa del lauto ingaggio che percepisce.